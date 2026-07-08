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Минпросвещения разослало рекомендованный график каникул в 2026/27 учебному году

Минпросвещения разослало рекомендованный график каникул в 2026/27 учебному году
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по графику каникул в 2026/27 учебному году; новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Министерство просвещения Российской Федерации направило в субъекты РФ рекомендации по организации каникул и графику обучения в 2026/27 учебном году. Образовательным организациям предлагается предусмотреть чередование периодов учебного времени, сессий и каникул для профилактики переутомления школьников", - говорится в сообщении.

При системе обучения по четвертям для учащихся первых-одиннадцатых классов школам рекомендуется планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние - с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние - с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы - с 15 по 21 февраля 2027 года, уточнили в пресс-службе.

При разработке календарного учебного графика образовательная организация может использовать федеральный календарный учебный график, но может и составить собственный график на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия, сообщили в Минпросвещения.

"Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Ребятам важно не переутомляться, чтобы сохранять учебную активность на протяжении всего учебного года. Соблюдение рекомендаций по периодам отдыха позволит обеспечить качественный образовательный процесс", - цитирует пресс-служба министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Минпросвещения
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