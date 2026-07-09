На Ставрополье нашли погибшим и пропавшего мальчика

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае спасатели нашли погибшим и второго ребенка, который потерялся 8 июля вечером в Предгорном округе, сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставрополья.

"Тело мальчика найдено у берега реки в месте скопления коряг", - говорится в сообщении.

8 июля вечером в станице Суворовской пропали брат и сестра, мальчику было четыре года, девочке - три. По факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, дети без взрослых пошли гулять к реке Кума рядом с домом.

Девочку утром нашли утонувшей, сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.