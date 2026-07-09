В Туве на берегу Енисея нашли тело, предположительно, одной из пропавших школьниц

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Туве на берегу Енисея, предположительно, нашли тело одной из двух школьниц, которые пропали в Кызыле вечером 1 июля, сообщило управление СКР по Туве.

"Сегодня поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района тела девочки, предположительно, одной из пропавших 1 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

На место выехала следственно-оперативная группа, затем будет организовано опознание. Расследование уголовного дела продолжается.

Две 12-летние девочки вышли из дома в Кызыле вечером 1 июля и не вернулись. У дамбы на Енисее нашли их мобильные телефоны и обувь одной из девочек. В СК сообщали, что три основные версии их исчезновения - утопление, самоубийство и насильственные действия третьих лиц.

В поисках пропавших участвовали в том числе волонтеры.