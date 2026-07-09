Двое детей пропали на Ставрополье, один из них найден погибшим

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мальчик и девочка пропали в Предгорном округе Ставропольского края, один ребенок найден погибшим, сообщил глава округа Николай Бондаренко.

"Поиски начались еще вчера по берегам реки Кума. Их пришлось приостановить в 4 утра. Сегодня в 6 утра мы возобновили мероприятия. К огромному сожалению, девочка найдена мертвой. Причина смерти - утопление", - написал Бондаренко в мессенджере Max.

Поиски мальчика продолжаются.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по Ставрополью сообщает, что по факту гибели 3-летней девочки и исчезновения ее 4-летнего брата возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, в среду вечером дети без взрослых пошли гулять к реке Кума, расположенной вблизи от их дома в станице Суворовской. Затем в русле водоема было обнаружено тело утонувшей девочки.

Краевая прокуратура также организовала проверку по факту гибели ребенка в Предгорном округе.