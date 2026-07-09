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В Туве, вероятно, нашли и вторую пропавшую школьницу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Туве нашли, предположительно, тело и второй школьницы, которая пропала 1 июля в Кызыле, сообщило региональное управление СКР.

"В результате поисковых мероприятий у села Ийи-Тал Улуг-Хемского района обнаружено тело, предположительно, второй девочки", - говорится в сообщении.

На место выдвинулись следователи и криминалисты.

Ранее 9 июля СК получил сообщение, что на берегу Енисея у селя Сукпак Кызылского района, предположительно, нашли первую из двух пропавших.

Две 12-летние девочки вышли из дома в Кызыле вечером 1 июля и не вернулись. У дамбы на Енисее нашли мобильные телефоны пропавших, а также обувь. В СК сообщали, что рассматривают три основных версии случившегося: самоубийство, насильственные действия третьих лиц и то, что девочки могли утонуть.

Аад юи

СКР Кызыл Тува Енисей
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