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Николай Патрушев сообщил о стремлении Европы не допустить мира на Украине

Николай Патрушев сообщил о стремлении Европы не допустить мира на Украине
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Европа делает все, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине не состоялось, заявил ИС "Вести" помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"В Европе никоим образом не хотят договориться, они делают все, чтобы, даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло", - ответил он на вопрос о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что Европа оказывает влияние на решения руководства Украины, в том числе финансово и военными поставками.

"На Западе говорят одно, делают потом другое. Трамп и Штаты, они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться", - отметил Патрушев.

По его словам, Россия не отказывается от переговоров, но есть обозначенные условия.

Николай Патрушев Запад Украина
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