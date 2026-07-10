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Выезд из Ярославля в сторону Москвы открыт

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - написал Евраев в своем канале в мессенджере Max в пятницу.

Ранее Евраев сообщал о перекрытии движения автотранспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы в связи с атакой украинских беспилотников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Евраев Ярославль
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