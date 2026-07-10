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Ярославская область подверглась атаке БПЛА

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об атаке беспилотников на регион, в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

"Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал Евраев в своем телеграм-канале в пятницу.

Он попросил воздержаться от поездок в указанном направлении и по его окрестностям, либо выбирать маршрут в объезд этого участка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2026 года Военная операция на Украине
Ярославская область Михаил Евраев
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