Продажа топлива по QR-кодам будет осуществляться в субботу в Севастополе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

Заправиться по QR-коду можно с 8:00 до 20:00, добавил Развожаев.

При этом на четырех АЗС будет свободная продажа бензина АИ-92, АИ-95, АИ-95 NP и дизельного топлива NP с лимитом до 40 литров на человека.

Заправка топлива в канистры по-прежнему запрещена.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.