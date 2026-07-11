ФНБ выделит дополнительные средства на поддержку авиационной отрасли

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило направить еще 126,2 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на поставки новых отечественных самолетов по льготным лизинговым ставкам.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, предельный объем средств ФНБ, который может быть направлен на утвержденный в 2023 году проект льготного лизинга 18 самолетов МС-21, 34 SJ-100 и 11 Ту-214, увеличен со 175,4 млрд до 290,7 млрд руб. - то есть на 115,3 млрд руб. Лизингодателем в рамках проекта остается подконтрольный "Ростеху" "Авиакапитал-Сервис". При этом получателем 63 воздушных судов в новой редакции документа обозначен не "Аэрофлот", как это было в прежней его версии, а российские авиакомпании в целом. Изменены и сроки передачи самолетов эксплуатантам: вместо 2023-2025 гг. теперь она ожидается в 2026-2029 гг. А срок лизинга составит 22 года вместо 18 лет.

Также распоряжением увеличен предельный объем средств ФНБ, направляемый на проект льготного лизинга российских самолетов и вертолетов в пользу единой дальневосточной авиакомпании "Аврора". Если ранее он составлял 49,6 млрд руб., то теперь увеличен до 60,45 млрд руб. (то есть на 10,9 млрд руб.). При этом вместо 39 воздушных судов теперь ожидается поставка 37: в планах остаются восемь SJ-100 и десять "Байкалов", но вместо 21 вертолета (десяти Ми-171А2 и 11 Ми-171А3) в проекте фигурируют лишь 19 Ми-171А3. Сроки поставки техники сдвигаются на 2026-2029 гг., тогда как ранее предполагались в 2024-2026 гг. Указанные изменения инвестпроекта ранее анонсировались в отчете ГТЛК, через которую он реализуется. Проект планируется видоизменить "в связи с санкциями и соответствующим переносом сроков поставки указанных воздушных судов", говорилось в отчете.

Средства из ФНБ привлекаются на инвестпроекты на возвратной основе: через размещение лизингодателями облигаций под 1,5% годовых, которые выкупает Минфин. В соответствии с распоряжением условия привлечения средств также меняются.