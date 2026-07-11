В аэропортах Геленджика, Калуги, Ярославля и столичном Внуково сняты ограничения

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Геленджика, Калуги, Ярославля и московский Внуково вернулись к штатной работе, сообщается в Росавиации в субботу утром.

"Аэропорты Внуково, Геленджик, Калуга (Грабцево), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале агентства в Max.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.