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Российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве и портам Одесской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве, объектам портовой инфраструктуры Украины в Одессе, Черноморске и Измаиле, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", - сказано в сообщении.

По информации Минобороны РФ, поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. Российские военные заявили, что эти портовые объекты использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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