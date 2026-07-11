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Пропавшую из-за паводка женщину ищут в Прикамье

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В селе Кын Лысьвенского округа Пермского края из-за дождевого паводка вышли из берегов четыре реки, повреждены три моста и дорога на въезде в населенный пункт, ведутся поиски женщины, попавшей в поток воды, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, в результате сильных дождей вода вышла из берегов на реках Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка. Подтоплены семь жилых домов и семь приусадебных участков.

"По информации местных жителей, под потоки воды попала женщина. Идут поисковые работы", - написал губернатор.

На въезде в село восстанавливают дорожное полотно для обеспечения проезда тяжелой техники. На месте работают два погрузчика, два самосвала, два бортовых автомобиля, организован подвоз необходимых материалов.

В Кын направлены дополнительные силы краевой службы спасения и аэромобильная группировка ГУ МЧС по региону. Всего привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в резерве находятся еще 100 человек и десять единиц техники.

В зону подтопления попали энергообъекты, для безопасности жителей временно ограничена подача электроэнергии. Аварийные бригады "Россети Урал" ведут мониторинг обстановки и после схода воды приступят к поэтапному восстановлению электроснабжения.

Губернатор поручил главе муниципалитета оказывать помощь спасателям, при необходимости организовать пункты временного размещения для жителей и оперативно реагировать на их запросы.

Пермский край Дмитрий Махонин Кын
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