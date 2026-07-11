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Четыре судна подверглись атаке в Таганрогском заливе, один человек погиб

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Четыре судна, среди которых танкер перевозящий метанол , подверглись атаке БПЛА в Таганрогском заливе, в результате погиб матрос, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол", - написал он в своем канале в Max утром в субботу.

В результате атаки погиб матрос технического судна, других пострадавших нет, сообщил губернатор.

По информации Слюсаря, суда получили различные повреждения, "угрозы разлива и течи метанола нет".

"В ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы", - написал Слюсарь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июля 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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