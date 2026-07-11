Военные заявили об ударах по топливным и транспортным объектам Украины

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские войска поразили связанные с украинской армией объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщило Минобороны РФ в субботу.

В течение суток ударам подверглись места хранения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, позиции ВСУ в 152 районах, говорится в сообщении министерства.

Удары нанесены авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России, заявило Минобороны.