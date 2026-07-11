Ребенок ранен в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Грайворон Белгородской области ранения получил 13-летний ребенок, сообщили в оперштабе региона.

"В городе Грайворон в результате атаки дрона ВСУ пострадал ребенок, передвигающийся на велосипеде", - говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в канале в мессенджере Max.

Ребенок госпитализирован, его состояние расценивается как тяжелое, добавили в оперштабе.

Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, уточнили в оперштабе.