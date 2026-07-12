Русская православная церковь отмечает День Петра и Павла

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В воскресенье православные верующие отмечают День святых первоверховных апостолов Петра и Павла и одновременно окончание первого летнего - Петровского - поста.

По случаю праздника патриарх Кирилл утром совершит литургию в соборе Петра и Павла Петропавловской крепости Петербурга.

Апостол Петр (Симон), брат апостола Андрея Первозванного, был одним из первых и ближайших учеников Христа, он первым из апостолов узнал о Воскресении Иисуса, после чего проповедовал христианство не только в Святой Земле, но и в Сирии, Африке, Испании, Риме. С его слов, как гласит предание, святой Марк написал Евангелие. Скончался апостол Петр в Риме, будучи распят вниз головой.

Не менее трагична была кончина апостола Павла, хотя судьба его до встречи с Христом была совсем иной, чем у святого Петра. Родившийся в семье знатных родителей, поначалу Павел (Савл) стал приверженцем фарисеев - строгих ревнителей закона Моисеева и подвергал христиан гонениям. Но, как гласит легенда, однажды по дороге в Дамаск Павел был ослеплен необычным светом и услышал голос Иисуса, указавшего ему путь к Истине. После этого Савл принял крещение и наречен был Павлом.

Мощи святых апостолов Петра и Павла покоятся в базилике Рима.

На Руси День Петра и Павла по времени совпадал с началом страдной поры, покоса. Он отмечался и как праздник рыбаков, поскольку сам апостол Петр был тоже рыбаком, и именно за ловлей рыбы его впервые застал Христос.

Среди угощений, которые у православных принято подавать на стол в этот день, всевозможные рыбные блюда: рыба с яблоками, хреном, рыба, тушеная в молоке, запеченная с грибами и в сметане, просто рыбная поджарка, винегрет с молоками. Следующий летний пост - Успенский - начнется 14 августа.