В Севастополе временно ограничено электроснабжение

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе введены временные ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В Севастополе временно ограничено электроснабжение", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Ограничение электроснабжения необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, уточнил губернатор.

Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, добавил глава города.

Также губернатор опроверг сообщения о крупных взрывах в Севастополе.

"Пишут о якобы "взрыве" чего-то крупного в Севастополе, намекая на Балаклавскую ТЭС. Это ложь", - написал Развожаев.