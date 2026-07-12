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В Севастополе временно ограничено электроснабжение

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе введены временные ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В Севастополе временно ограничено электроснабжение", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Ограничение электроснабжения необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, уточнил губернатор.

Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, добавил глава города.

Также губернатор опроверг сообщения о крупных взрывах в Севастополе.

"Пишут о якобы "взрыве" чего-то крупного в Севастополе, намекая на Балаклавскую ТЭС. Это ложь", - написал Развожаев.

Михаил Развожаев Севастополь
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