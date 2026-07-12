Больше двух десятков БПЛА уничтожены над Ростовской областью

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Силами ПВО отражена атака более чем двадцати БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более двух десятков БПЛА", - написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

В результате атаки при заходе в Азово-Черноморский морской канал был поврежден танкер, добавил глава региона.

Возникшее возгорание локализовано. Судно было пустым, угроза разлива нефтепродуктов отсутствует, уточнил губернатор.

Атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района - Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский, а также Таганрогский залив, также сообщил губернатор.

На 885 км трассы М4 "Дон" обнаружены обломки БПЛА, движение перекрыто. Поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский, говорится в сообщении главы области.