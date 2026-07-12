Многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА на Тульскую область

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - При отражении атаки БПЛА на город Щекино в Тульской области поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"В ходе отражения атаки БПЛА пострадал многоквартирный дом в городе Щекино", - написал губернатор в своем канале в Max.

Возгораний не зафиксировано, пострадавших нет, добавил губернатор.

Повреждены кровля и потолочное перекрытие в квартире. Жильцы эвакуированы, уточнил глава региона.

Администрацией муниципалитета развернут пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные службы.