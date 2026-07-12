Минобороны РФ сообщило о групповых ударах по украинским портам в Одессе и Черноморске

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку военных грузов и горюче-смазочных материалов в порты Украины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - заявили в ведомстве.

"В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины", - говорится в сообщении министерства.

Также нанесен удар беспилотником "Герань" по используемой в интересах ВСУ газораспределительной станции в городе Краматорск.