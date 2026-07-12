В Курской области за сутки ликвидировали 95 дронов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 95 украинских дронов за прошедшие сутки.

"Всего в период с 09:00 11 июля до 09:00 12 июля сбито 95 вражеских беспилотников (из них 5 - самолётного типа). 47 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

В результате атак в селе Илёк Беловского района повреждено домовладение. В селе Толпино Кореневского района повреждены фасад дома и гараж, автомобиль. В селе Крупец Рыльского района полностью сгорел частный дом. В деревне Рыжевка повреждены крыша и фасад домовладения.

В Рыльске повреждены два автомобиля, цех по производству мебели, разрушен сарай, повреждены гараж, крыша и окна частного дома.

Как сообщалось, накануне в результате атак ВСУ в Курской области пострадали три человека.