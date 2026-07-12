ВСУ более 100 раз за сутки атаковали Белгородскую область
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 102 атаках с украинской стороны по территории региона за истекшие сутки. В результате погиб подросток, семь человек получили ранения.
"За минувшие сутки ВСУ 102 раза атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.
Ударам подверглись 11 муниципалитетов, включая областной центр. ВСУ совершили девять артиллерийских обстрелов и пять раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.
За сутки в регионе были сбиты и подавлены 111 беспилотников.
В результате атак погиб подросток, семь человек получили ранения. Двое пострадавших продолжают лечение в больницах, добавил Шуваев.