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ВСУ более 100 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 102 атаках с украинской стороны по территории региона за истекшие сутки. В результате погиб подросток, семь человек получили ранения.

"За минувшие сутки ВСУ 102 раза атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Ударам подверглись 11 муниципалитетов, включая областной центр. ВСУ совершили девять артиллерийских обстрелов и пять раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

За сутки в регионе были сбиты и подавлены 111 беспилотников.

В результате атак погиб подросток, семь человек получили ранения. Двое пострадавших продолжают лечение в больницах, добавил Шуваев.

Белгородская область
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