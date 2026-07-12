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Один человек погиб и четверо ранены после удара дрона ВСУ по остановке в Энергодаре

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще четыре получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ по автобусной остановке в городе Энергодар Запорожской области, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в воскресенье.

По его данным, удар был нанесен в 06:40 утра. "В результате погибла женщина 1971 года рождения. (...) Четыре человека получили ранения", - написал Пухов в своем канале в Max.

Трем пострадавшим оказана помощь амбулаторно, еще один человек госпитализирован, отметил он.

Кроме того, ночью украинские беспилотники атаковали магазин, повреждены кровля, фасад и остекление, обошлось без пострадавших. Сбито пять БПЛА, добавил Пухов.

Ранее глава горадминистрации сообщил, что беспилотник ВСУ взорвался в воскресенье возле детского корпуса медсанчасти Энергодара. По его словам, пострадавших нет. Ведется оценка ущерба.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля. Также город переживал несколько блэкаутов.


Энергодар Максим Пухов
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