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Электроснабжение восстанавливают в Ленинградской и Новгородской областях после грозы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без электричества несколько десятков тысяч жителей Ленинградской и Новгородской областей.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а ночь на воскресенье без света остались более 42 тыс. жителей региона.

"Сейчас уже восстановлена подача электричества более чем 20 тыс. жителей. В зоне особого внимания Гатчинский, Кингисеппский, Лужский и Ломоносовский районы", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, энергетики продолжают работу, задействованы 108 аварийных бригад, 117 единиц спецтехники.

В свою очередь губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщает, что к настоящему времени удалось подключить к электричеству более 7 тыс. жителей из 14 тыс. оставшихся без света.

В область прибыли дополнительные силы из других регионов. Всего в восстановлении задействованы 40 бригад - 128 специалистов и 45 единиц техники.

По данным ПАО "Россети Северо-Запад", от мощного циклона с ливнями, грозами, градом и порывистым ветром до 25 м/с пострадали северо-западные и центральные регионы страны.

"Ураганный ветер выдирал с корнем многометровые деревья, сносил рекламные конструкции и крыши домов, которые падали на линии электропередачи и обрывали провода", - отмечает пресс-служба компании.

В настоящее время в Новгородской области электроснабжение восстановлено в 203 населенных пунктах.

Стихия не обошла стороной и Петербург. По информации Водоканала, система водоотведения города работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки и приняла за сутки свыше 4 млн кубометров сточных вод, что вдвое превышает норму.

В Приморском районе выпало 77 мм осадков - месячная норма июля составляет 83 мм. Рядом с ним Калининский и Курортный - по 70 мм соответственно. В городе сохраняются локальные скопления воды.

Петербург Ленинградская область Александр Дрозденко Новгородская область Александр Дронов
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