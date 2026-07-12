В Тамбовской области увеличивают количество работающих АЗС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Глава Тамбовской области Евгений Первышов проинформировал о постепенном увеличении в регионе количества работающих АЗС.

"Ситуация пока непростая, но количество работающих заправок и продолжительность их работы постепенно увеличивается", - написал он в канале Мах в воскресенье.

Первышов отметил, что на утро 12 июля в Тамбовской области осуществляют реализацию для автовладельцев: АИ-92 - 82 АЗС; АИ-95 - 76 АЗС; дизтопливо - 140 АЗС.

Он напомнил, что в регионе продолжает действовать нормированный отпуск топлива для возможности заправки большего количества машин - не более 30 л на автомобиль.

Вместе с федеральными органами власти мы работаем над увеличением объёмов поставки для нашего региона, подчеркнул Первышов.