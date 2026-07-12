Поиск

В Тамбовской области увеличивают количество работающих АЗС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Глава Тамбовской области Евгений Первышов проинформировал о постепенном увеличении в регионе количества работающих АЗС.

"Ситуация пока непростая, но количество работающих заправок и продолжительность их работы постепенно увеличивается", - написал он в канале Мах в воскресенье.

Первышов отметил, что на утро 12 июля в Тамбовской области осуществляют реализацию для автовладельцев: АИ-92 - 82 АЗС; АИ-95 - 76 АЗС; дизтопливо - 140 АЗС.

Он напомнил, что в регионе продолжает действовать нормированный отпуск топлива для возможности заправки большего количества машин - не более 30 л на автомобиль.

Вместе с федеральными органами власти мы работаем над увеличением объёмов поставки для нашего региона, подчеркнул Первышов.

Тамбовская область Евгений Первышов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Тамбовской области увеличивают количество работающих АЗС

Один человек погиб и четверо ранены после удара дрона ВСУ по остановке в Энергодаре

Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Свободная продажа топлива в Крыму осуществляется на 81 АЗС

 Свободная продажа топлива в Крыму осуществляется на 81 АЗС

Топливо в Севастополе в воскресенье будет в свободной продаже на шести АЗС

Умер подросток, раненный накануне при атаке дрона в Белгородской области

Аэропорты Пензы, Саратова, Ульяновска, Самары и Домодедово открыты

 Аэропорты Пензы, Саратова, Ульяновска, Самары и Домодедово открыты

Силами ПВО сбиты еще семь БПЛА, летевших на Москву

В Самарской области при атаке БПЛА погиб один человек, трое ранены

Силами ПВО уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву

 Силами ПВО уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3047 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10474 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 447 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов