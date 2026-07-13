ВС РФ инициировал антикоррупционный иск к арбитражному судье из Ессентуков

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России инициировал подачу антикоррупционного иска в отношении арбитражного судьи из Ессентуков, сообщила в понедельник пресс-служба высшей судебной инстанции.

"По поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении судьи Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко", - говорится в сообщении.

По данным суда, основанием явились выявленные у Марченко и его родственников активы, не соответствующие задекларированным доходам.