В Ставропольском крае госпитализировали 26 пострадавших в ДТП с автобусом

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В больницы на лечение госпитализированы более двадцати пострадавших в результате аварии с автобусом в Ставропольском крае, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в больницы Ставропольского края госпитализированы 26 пострадавших в ДТП с автобусом, в том числе девять детей. Состояние двоих взрослых и двоих детей врачи оценивают как тяжелое", - сказал он журналистам в воскресенье.

Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, добавил помощник министра.

Еще 14 пострадавших, в том числе двое детей, получили медицинскую помощь амбулаторно, отметил он.

Оказание помощи пострадавшим, по словам Кузнецова, координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

В ночь на воскресенье на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево Железноводска Ставропольского края произошло ДТП: рейсовый автобус "Сетра", следовавший по маршруту Грузия - Москва, не выдержал дистанцию до впереди идущего Камаза, столкнулся с ним и съехал в кювет.

Жертвами ДТП стали шесть человек: пять человек погибли на месте аварии, один тяжелораненый скончался в реанимации, сообщал глава Ставрополья Владимир Владимиров в своем канале в Max. По данным Госавтоинспекции региона, 38 человек пострадали.

По факту ДТП СУ СКР по Ставрополью возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Прокуратура Ставрополья проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках.