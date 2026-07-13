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Жительницу Коми осудили по делу о гибели собак на передержке

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сыктывдинский районный суд признал 38-летнюю жительницу села Выльгорт (Коми) виновной в жестоком обращении с животными, повлекшем гибель восьми собак, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Женщине назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.

В феврале-июне 2025 года женщина, устроившая платную передержку на своем участке, держала животных без корма и воды. Среди них были 22 собаки различных пород, пять куриц и одна коза. Животные были заперты.

В результате они были истощены, с рядом заболеваний, заражены паразитами, восемь собак погибли.

Подсудимая вину фактически не признала, ссылаясь на отсутствие у животных вакцинации.

Дело расследовалось по п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее их гибель и увечье, совершенное в отношении нескольких животных).

Коми
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