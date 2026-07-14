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Открыты аэропорты в Пензе, Самаре, Саратове и Сочи, закрыт в Бугульме

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Пензы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и сочи возобновили работу, аэропорт Бугульмы приостановил, сообщили в Росавиации во вторник.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Росиавиация также проинформировала о введении аналогичных ограничений в аэропортах Бугульмы.

В настоящее время не обслуживают рейсы аэропорты Уфы, Оренбурга, Сочи, Волгограда, Краснодара и Геленджика.

Пенза Самара Саратов Сочи Бугульма
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