Открыты аэропорты в Пензе, Самаре, Саратове и Сочи, закрыт в Бугульме

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Пензы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и сочи возобновили работу, аэропорт Бугульмы приостановил, сообщили в Росавиации во вторник.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Росиавиация также проинформировала о введении аналогичных ограничений в аэропортах Бугульмы.

В настоящее время не обслуживают рейсы аэропорты Уфы, Оренбурга, Сочи, Волгограда, Краснодара и Геленджика.