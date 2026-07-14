ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Севастополя, город частично обесточен

На объектах введен особый режим

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Часть Севастополя осталась без электричества после украинской атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев во вторник.

"В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения", - написал он в своем канале в Max.

Глава города добавил, что "на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений".

Ранее во вторник Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, пять беспилотников сбили в Балаклавском районе.