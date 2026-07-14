Поиск

ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Севастополя, город частично обесточен

На объектах введен особый режим

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Часть Севастополя осталась без электричества после украинской атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев во вторник.

"В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения", - написал он в своем канале в Max.

Глава города добавил, что "на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений".

Ранее во вторник Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, пять беспилотников сбили в Балаклавском районе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июля 2026 года Военная операция на Украине
Севастополь инфраструктура электроснабжение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Севастополя, город частично обесточен

Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-29" отправится с Байконура к МКС

 Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-29" отправится с Байконура к МКС

Число пытавшихся атаковать Москву дронов достигло 35

Восемь человек, включая ребенка, стали жертвами атак беспилотников в ДНР

Курская область сокращает поток машин на АЗС в целях безопасности

В Старобельске в результате атаки ВСУ погибла женщина

Что произошло за день: понедельник, 13 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3104 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10503 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов