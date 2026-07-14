Свыше 200 придомовых территорий подтоплены в Удмуртии

Эвакуированы около 30 человек

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Более 200 придомовых территорий остаются подтопленными в Глазове после дождевого паводка, почти 30 человек эвакуированы, сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.

"Силами специалистов МЧС России и Поисково-спасательной службы республики проводятся мероприятия по обследованию подтопленных территорий, эвакуировано порядка 30 человек", - говорится в сообщении.

По данным министерства, после обильных осадков и подъема уровня воды в реке Сыга были подтоплены придомовые территории на 11 улицах Глазова и в расположенном рядом садоводческом товариществе.

В МЧС добавили, "на данный момент остаются подтопленными более 200 придомовых территорий частных хозяйств и многоквартирных домов. Социально значимые объекты в зону подтопления не попали. Пострадавших нет".

Там отметили, "на случай ухудшения обстановки администрацией муниципального образования подготовлены плавсредства и пункт временного размещения".

К ликвидации последствий непогоды привлечены около 50 человек и 17 единиц техники.