Москва пообещала выполнять все обязательства по поставкам продовольствия Африке

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Россия продолжит выполнять все свои обязательства по поставкам продовольствия в африканские страны, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы в любом случае будем продолжать выполнять все свои обязательства по поставкам продовольствия африканским друзьям и по коммерческим контрактам, и в рамках гуманитарной помощи в соответствии с их пожеланиями", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о том, могут ли действия Украины в отношении российских судов в Азовском море повлиять на поставки продовольствия, в частности пшеницы, в страны Африки.

"Это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям, просто нанести ущерб, запугать. Чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море, и в Черном море, кстати сказать, и на африканском континенте", - отметил министр.