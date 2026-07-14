Россия и США "сверят часы" по вопросу продления работы МКС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Россия хотела бы выяснить позицию США по вопросу продления работы Международной космической станции, сообщил ИС "Вести" первый вице-премьер Денис Мантуров. Он 14 июля прибыл на Байконур к запуску корабля "Союз МС-29" к МКС.

"Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования, и до какого года как мы это планируем. Мы хотели сверить часы с коллегами, насколько они совпадают с нашей позицией. Ну, и какие-то другие вопросы еще после того, как обсудим, будет понятно", - сказал первый вице-премьер.

13 июля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что проведет 14 июля переговоры с главой NASA Джаредом Айзекманом, в ходе которых будет обсуждаться продление эксплуатации МКС. Баканов заявил, что станцию точно будут эксплуатировать до 2028 года.

Накануне в "Роскосмосе" сообщили, что Айзекман прибыл на Байконур перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-29" к МКС, который состоится во вторник.

7 апреля Баканов заявил, что Россия и США склоняются к тому, что МКС может работать до 2030 года.

31 июля 2025 года главы космических агентств России и США провели первые с 2018 года переговоры, на которых обсудили дальнейшую работу МКС. Сообщалось, что стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, до 2030 года запланировано сведение станции с орбиты.

30 июня в годовом отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" сообщалось о рассмотрении варианта продления эксплуатации российского сегмента МКС после 2028 года. В отчете также отмечалось, что "Роскосмос" и NASA в 2025 году определили стратегию сведения МКС с орбиты.