Поиск

Россия и США "сверят часы" по вопросу продления работы МКС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Россия хотела бы выяснить позицию США по вопросу продления работы Международной космической станции, сообщил ИС "Вести" первый вице-премьер Денис Мантуров. Он 14 июля прибыл на Байконур к запуску корабля "Союз МС-29" к МКС.

"Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования, и до какого года как мы это планируем. Мы хотели сверить часы с коллегами, насколько они совпадают с нашей позицией. Ну, и какие-то другие вопросы еще после того, как обсудим, будет понятно", - сказал первый вице-премьер.

13 июля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что проведет 14 июля переговоры с главой NASA Джаредом Айзекманом, в ходе которых будет обсуждаться продление эксплуатации МКС. Баканов заявил, что станцию точно будут эксплуатировать до 2028 года.

Накануне в "Роскосмосе" сообщили, что Айзекман прибыл на Байконур перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-29" к МКС, который состоится во вторник.

7 апреля Баканов заявил, что Россия и США склоняются к тому, что МКС может работать до 2030 года.

31 июля 2025 года главы космических агентств России и США провели первые с 2018 года переговоры, на которых обсудили дальнейшую работу МКС. Сообщалось, что стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, до 2030 года запланировано сведение станции с орбиты.

30 июня в годовом отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" сообщалось о рассмотрении варианта продления эксплуатации российского сегмента МКС после 2028 года. В отчете также отмечалось, что "Роскосмос" и NASA в 2025 году определили стратегию сведения МКС с орбиты.

NASA Байконур Денис Мантуров МКС Роскосмос США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Совбезе РФ заявили о росте криминальной активности подростков в I полугодии

СКР сообщил о возбуждении почти 1 тыс. уголовных дел о невыплате зарплаты

 СКР сообщил о возбуждении почти 1 тыс. уголовных дел о невыплате зарплаты

Военные РФ нанесли удар по объектам логистического центра в украинском порту "Южный"

Основные объекты при атаке БПЛА на "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии не пострадали

ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА на Москву

Пожар на атакованном БПЛА промпредприятии в Башкирии потушен

В Кремле назвали ошибочной позицию Алиева по украинскому конфликту

Песков назвал абсурдными действиями введение санкций ЕС против мессенджера Мах

 Песков назвал абсурдными действиями введение санкций ЕС против мессенджера Мах

Роскомнадзор заявил, что не блокирует Google, Apple и GitHub в РФ

 Роскомнадзор заявил, что не блокирует Google, Apple и GitHub в РФ

Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников

 Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3115 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов