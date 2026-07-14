Аэропорт Сочи второй раз за сутки приостановил обслуживание рейсов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Сочи во вторник ночью для обеспечения безопасности полетов и были сняты ранним утром.