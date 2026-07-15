Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,6%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренное снижение на фоне опасений по поводу возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, а также сохраняющихся геополитических рисков.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2157,07 пункта (-0,63%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 2,4%.

Подешевели акции "Татнефти" (-2,4%), "АЛРОСА" (-1,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "Полюса" (-0,7%), МКПАО "ВК" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), МКПАО "Яндекс" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Корпоративного центра ИКС 5" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп все еще возражает против предлагаемого сенаторами законопроекта о масштабном пакете санкций против РФ, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Так, один из собеседников газеты, знакомый с позицией администрации США по России, предупредил, что Трамп был бы готов поддержать законопроект, дающий возможность ввести санкции, лишь при условии, что он лично сможет отменять или ставить на паузу ограничительные меры. Однако против такого подхода выступают конгрессмены-демократы. По их мнению, отмена мер должна быть прерогативой Конгресса.

Кроме того, Трамп не считает законопроект своим приоритетом на данный момент. "Трамп ясно объяснил, что данная тема сейчас для него не приоритетна в Конгрессе", - говорится в статье.

Власти США в рамках усиления санкционного режима в отношении России пока не рассматривали возможность вторичных санкций против КНР и Индии за их коммерческие связи с РФ, заявил во вторник американский президент. "Мы посмотрим. Это не обсуждалось", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Ираком Али аз-Зейди.

Обновленный вариант законопроекта, дающего возможность ввести дополнительные санкции против России, передали на рассмотрение Сената США, сообщило CBS News. Законопроект в случае одобрения предусматривает, в частности, санкции против российского руководства, военного командования, банков и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% против пяти стран, активнее всего покупающих российскую нефть. CBS News отмечает, что на данный момент это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан.

Также пошлины предусмотрены в отношении пяти крупнейших покупателей российского газа. Сейчас это Китай, Франция, Бельгия, Япония и Венгрия.

В то же время американские СМИ подчеркивают, что по ряду причин пока неясно, удастся ли принять такой закон, несмотря на то, что его поддерживают как республиканцы, так и многие демократы.

Мировые цены на нефть 15 июля утром продолжают повышаться после умеренного роста накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 1,14%, до $85,7 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,87%, до $80,03 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, внимание инвесторов было сосредоточено на данных об инфляции и старте нового сезона отчетностей в США. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в июне увеличились на 3,5% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года. Аналитики ожидали более умеренного ослабления инфляции - до 3,8%. В помесячном сравнении цены снизились на 0,4% - впервые с мая 2020 года. Эти данные снижают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,2%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 15 июля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду также наблюдается позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Австралии, Японии, Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,1-8,1%.