Режим беспилотной опасности сняли в Тюменской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - На территории Тюменской области прекратил действовать режим беспилотной опасности, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в субботу.

Как сообщалось, на фоне введения данного режима в тюменском аэропорту "Рощино" объявляли ограничения на прием и выпуск рейсов. Позднее Росавиация в мессенджере Мах сообщила об их снятии. По данным агентства, ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.