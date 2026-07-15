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Самолет Ан-24 вернулся в аэропорт Тюмени из-за некорректной работы силовой установки

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-24 авиакомпании "А247" вернулся на аэродром Тюмени из-за некорректной работы одной из силовых установок, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"15 июля 2026 года около 09 часов местного времени экипажем самолета Ан-24, эксплуатируемого АО "А247", выполнявшего рейс по маршруту Тюмень - Белоярский, принято решение о вынужденном возврате на аэродром вылета", - говорится в сообщении.

Посадка прошла в штатном режиме.

По факту произошедшего Тюменская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Также прокуратура взяла на контроль соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания пассажиров несостоявшегося рейса.

Авиакомпания "А247" - АО "А247", ранее АО "ЮТэйр", работавшее под брендом "ЮТэйр-Карго".

Ан-24 Тюмень
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