Минобороны РФ сообщило о новых ударах по украинским портам

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удары по портам и судам, которые используются для доставки грузов для украинской армии, сообщило Минобороны РФ в среду.

"В результате групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах "Одесса" и "Черноморск" Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ для ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ударам там подверглись цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, сказали в ведомстве.

"В портах "Черноморск" и "Днепро-Бугский" поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ", - заявило Минобороны РФ.