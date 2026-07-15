Минобороны РФ заявило об ударе по газораспределительной станции в Краматорске

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что нанесен удар по газораспределительной станции в Краматорске, используемой в интересах ВСУ.

"Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", - заявили в ведомстве в среду.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК", - сообщили российские военные.

Ведомство опубликовало кадры удара, был применен беспилотник "Герань".