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Минобороны РФ заявило об ударе по газораспределительной станции в Краматорске

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что нанесен удар по газораспределительной станции в Краматорске, используемой в интересах ВСУ.

"Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", - заявили в ведомстве в среду.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК", - сообщили российские военные.

Ведомство опубликовало кадры удара, был применен беспилотник "Герань".

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Краматорск
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