Поиск

ФСБ предотвратила попытку теракта на предприятии нефтяной промышленности в ХМАО

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о пресечении попытки совершения подрыва на предприятии нефтяной промышленности в ХМАО россиянином по заданию украинских спецслужб.

"Действуя по указанию куратора, он (россиянин) изъял из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство (СВУ), с целью совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтяной промышленности в г. Нягани ХМАО-Югры", - объявил в среду Центр общественных связей ФСБ.

При попытке скрыться агент украинских спецслужб был задержан сотрудниками ФСБ в районе расположения схрона.

В ходе осмотра места происшествия изъято СВУ, состоящее из взрывчатого вещества иностранного производства массой 1,5 кг, электродетонатора и таймера-замедлителя, а также мобильные телефоны, содержащие переписку фигуранта с куратором, давшим указание по изъятию из тайника средств поражения и совершению подрыва, сообщает ЦОС ФСБ.

По данному факту следственным подразделением ФСБ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) и ч.1 ст. 30, ч.1 ст.205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

По данным спецслужбы, подозреваемый через интернет-мессенджеры установил конфиденциальные отношения с украинскими спецслужбами и передавал им сведения в отношении расположенных в регионе объектов топливно-энергетического комплекса.

ФСБ напоминает о том, что в соответствии с примечанием к ст. 205 УК РФ, лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. В соответствии со ст. 31 УК России, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.

ХМАО ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки

Росавиация ввела ограничения в семи российских аэропортах

 Росавиация ввела ограничения в семи российских аэропортах

"Роскосмос" и NASA договорились о продлении работы МКС до 2030 года

Более 50 из 340 БПЛА, летевших в направлении Московского региона, были уничтожены на подлете к столице

Что произошло за день: вторник, 14 июля

В Совбезе РФ заявили о росте криминальной активности подростков в I полугодии

СКР сообщил о возбуждении почти 1 тыс. уголовных дел о невыплате зарплаты

 СКР сообщил о возбуждении почти 1 тыс. уголовных дел о невыплате зарплаты
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10526 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3139 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов