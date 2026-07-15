Вылет 13 рейсов задерживается в аэропорту Краснодара из-за вводившихся ограничений

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вылет 13 рейсов задерживается в международном аэропорту Краснодара в связи с ограничениями, которые вводились для обеспечения безопасности полетов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по данным на 9:30 по Москве на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот" следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" в Санкт-Петербург и Казань, "ЮТэйр" в Тюмень и Сургут, "Икар" в Казань, "Смартавиа" в Санкт-Петербург, "Уральские авиалинии" в Екатеринбург.

Не состоялся вылет нескольких рейсов в международном направлении: Southwind и "Аэрофлота" в Анталью (Турция), "Победы" в Стамбул (Турция).

Как сообщалось, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов трижды вводились во вторник в аэропорту Краснодара для обеспечения безопасности полетов и снимались спустя некоторое время.

В среду ранним утром вновь были введены ограничения, которые действовали менее трех часов.

Аэропорт Краснодара входит в группу "Аэродинамика".