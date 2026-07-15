Поиск

Илья Трабер не признает вину в убийстве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Илья Трабер не признает обвинения в убийстве, заявил "Интерфаксу" его адвокат Игорь Сочиянц.

"Конечно, не признает", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Адвокат воздержался от комментариев по уголовному делу, но отметил, что защита будет добиваться освобождения Трабера.

17 июня Басманный суд Москвы арестовал Трабера как минимум до 17 августа. Мосгорсуд в среду признал это решение законным и обоснованным.

Бизнесмену предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений (пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ).

Следствие обвиняет его в причастности к заказному убийству депутата и бизнесмена Александра Петрова, застреленного в октябре 2020 года.

По адресу проживания Трабера проведены обыски.

Кроме Трабера по делу арестованы еще трое. В том числе его деловой партнер Владимир Даниленко, которого следствие считает организатором преступления, а также предполагаемый исполнитель убийства Алисултан Надирбегов.

Уроженец Омска 75-летний Илья Трабер - влиятельный петербургский предприниматель, бизнес которого связан с городскими портами. В частности, как сообщалось, он владеет крупной долей уставного капитала ОАО "Балтийский судомеханический завод" (БСМЗ, Санкт-Петербург).

Илья Трабер Мосгорсуд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал "страшилками" заявления Литвы о планах РФ атаковать инфраструктуру стран Прибалтики

МВД сообщило о сокращении числа квартирных краж в РФ более чем в 30 раз за 20 лет

Мосгорсуд не смягчил меру пресечения бизнесмену Траберу по делу об убийстве

 Мосгорсуд не смягчил меру пресечения бизнесмену Траберу по делу об убийстве

В заверенные ЦИК федеральные списки кандидатов на выборах депутатов ГД включено 2066 человек

 В заверенные ЦИК федеральные списки кандидатов на выборах депутатов ГД включено 2066 человек

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки

Росавиация ввела ограничения в семи российских аэропортах

 Росавиация ввела ограничения в семи российских аэропортах

"Роскосмос" и NASA договорились о продлении работы МКС до 2030 года

Более 50 из 340 БПЛА, летевших в направлении Московского региона, были уничтожены на подлете к столице

Что произошло за день: вторник, 14 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10532 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3140 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов