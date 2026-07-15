Илья Трабер не признает вину в убийстве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Илья Трабер не признает обвинения в убийстве, заявил "Интерфаксу" его адвокат Игорь Сочиянц.

"Конечно, не признает", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Адвокат воздержался от комментариев по уголовному делу, но отметил, что защита будет добиваться освобождения Трабера.

17 июня Басманный суд Москвы арестовал Трабера как минимум до 17 августа. Мосгорсуд в среду признал это решение законным и обоснованным.

Бизнесмену предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений (пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ).

Следствие обвиняет его в причастности к заказному убийству депутата и бизнесмена Александра Петрова, застреленного в октябре 2020 года.

По адресу проживания Трабера проведены обыски.

Кроме Трабера по делу арестованы еще трое. В том числе его деловой партнер Владимир Даниленко, которого следствие считает организатором преступления, а также предполагаемый исполнитель убийства Алисултан Надирбегов.

Уроженец Омска 75-летний Илья Трабер - влиятельный петербургский предприниматель, бизнес которого связан с городскими портами. В частности, как сообщалось, он владеет крупной долей уставного капитала ОАО "Балтийский судомеханический завод" (БСМЗ, Санкт-Петербург).