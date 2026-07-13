Тамбовский губернатор пригрозил ответственностью за продажу места в очереди на АЗС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов пригрозил ответственностью тем, кто умышленно занимает очередь на АЗС для дальнейшей продажи места на заправку.



"Совершенно недопустимо специально занимать очереди для продажи затем своего места, это чревато серьёзной ответственностью", - написал он в мессенджере и призвал водителей "адекватно оценивать количество остающегося в баке топлива и не дозаправлять по 5-10 литров".



По сообщению Департамента информационной политики правительства Тамбовской области, сейчас на заправках в населённых пунктах лимит отпуска составляет 30 литров на бензин и 30 литров на дизельное топливо. На заправках на автомобильных трассах области лимит отпуска - 50 литров на бензин и 250 литров на дизельное топливо.



Во всех муниципальных образованиях ежедневно проводится мониторинг всех автозаправочных станций. Ситуация с обеспечением топливом спецтранспорта - медицинской помощи, пассажирского и коммунального транспорта, аварийных служб - находится на особом контроле, говорится в сообщении.