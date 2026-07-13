Поиск

Тамбовский губернатор пригрозил ответственностью за продажу места в очереди на АЗС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов пригрозил ответственностью тем, кто умышленно занимает очередь на АЗС для дальнейшей продажи места на заправку.

"Совершенно недопустимо специально занимать очереди для продажи затем своего места, это чревато серьёзной ответственностью", - написал он в мессенджере и призвал водителей "адекватно оценивать количество остающегося в баке топлива и не дозаправлять по 5-10 литров".

По сообщению Департамента информационной политики правительства Тамбовской области, сейчас на заправках в населённых пунктах лимит отпуска составляет 30 литров на бензин и 30 литров на дизельное топливо. На заправках на автомобильных трассах области лимит отпуска - 50 литров на бензин и 250 литров на дизельное топливо.

Во всех муниципальных образованиях ежедневно проводится мониторинг всех автозаправочных станций. Ситуация с обеспечением топливом спецтранспорта - медицинской помощи, пассажирского и коммунального транспорта, аварийных служб - находится на особом контроле, говорится в сообщении.

Евгений Первышов Тамбовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курская область сокращает поток машин на АЗС в целях безопасности

В Старобельске в результате атаки ВСУ погибла женщина

Что произошло за день: понедельник, 13 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

МИД РФ заявил послу ФРГ об участии Берлина в ударах Киева по России

Минпросвещения дистанцировалось от высказываний о "бежевых мамах" и мармеладе в виде червячков

 Минпросвещения дистанцировалось от высказываний о "бежевых мамах" и мармеладе в виде червячков

Минпромторг включил электромобиль "Атом" в перечень допускаемых для работы в такси

 Минпромторг включил электромобиль "Атом" в перечень допускаемых для работы в такси

Путин заявил, что ответы РФ на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее

Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Аппарат омбудсмена РФ готовит список обмена с Украиной по военным и гражданским лицам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3079 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10498 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов