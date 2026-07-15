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В МИД РФ призвали россиян к осторожности в связи с эскалацией в районе Персидского залива

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел РФ призывает российских граждан к максимальной осторожности на фоне эскалации военных действий в регионе Персидского залива, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"В связи с эскалацией боевых действий в регионе Персидского залива призываем российских граждан соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, внимательно следить за оповещениями/предупреждениями местных властей, сообщениями МИД и загранпредставительств России", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в среду.

В ведомстве настоятельно рекомендуют "избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре".

"При угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах, воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак - с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона", - отмечается в сообщении.

МИД РФ Персидский залив
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