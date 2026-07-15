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Лантратова сообщила, что ведутся переговоры по следующим обменам пленными между РФ и Украиной

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о переговорах по следующим обменам пленными военнослужащими России и Украины.

"Сейчас мы ведем переговоры по следующим обменам. С момента моего вступления в должность удалось вернуть домой совместно с профильными структурами 550 наших ребят - российских военнопленных, это очень важно", - сказала Лантратова в интервью ИС "Вести" в среду.

Она пояснила, что эффективно работает контакт с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, в Белоруссии они с ним провели первую официальную встречу.

По словам Лантратовой, они с ним договорились о взаимном посещении военнопленных, о передаче им писем и посылок от родных и близких, а также об обмене справками для выплат семьям погибших военнослужащих.

"Основное в нашей работе - это обмен. Мы передаем друг другу списки, которые приходят в аппарат уполномоченных по правам человека по без вести пропавшим, потом каждый из нас проверяет, а есть ли этот человек в плену, это очень быстро происходит", - сказала Лантратова.

Она отметила, что дальше совместно с Минобороны и профильными структурами происходит обмен военнопленными.

Яна Лантратова Украина
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