Ростехнадзор выдал "Росэнергоатому" лицензии на размещение двух блоков Кольской АЭС-2

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Концерн "Росэнергоатом" получил лицензии Ростехнадзора на размещение энергоблоков №1 и №2 будущей Кольской АЭС-2 (КАЭС-2, Мурманская область), сообщила в среду пресс-служба Кольской АЭС.

"В ближайшее время генеральный подрядчик строительства - АО "Концерн Титан-2" - приступит к строительству подъездных дорог, возведению строительно-монтажной базы, планировке территории и сведению лесных насаждений", - говорится в сообщении.

КАЭС-2 будет располагать энергоблоками ВВЭР-600.

"Кольская АЭС-2 станет первой станцией с современными блоками средней мощности по 600 МВт. Реализация проекта позволит уверенно развивать экономику и социальную сферу региона, откроет возможности для запуска на его территории новых индустриальных проектов", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГК "Росатом" Алексея Лихачева.

На этапе строительства Кольская АЭС-2 позволит создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест, еще сотни рабочих мест - в период ее эксплуатации.

Ранее в эфире мурманской радиостанции "Большое радио" советник директора Кольской АЭС Евгений Никора сообщал, что строительство КАЭС-2 оценивается в 1,5 трлн рублей.

Ввод энергоблоков КАЭС-2 в эксплуатацию запланирован на 2035, 2037, 2042 и 2043 годы. Заказчиком строительства выступает концерн "Росэнергоатом".

Проект реализуется согласно генеральной схеме размещения объектов энергетики до 2042 года, которая ранее была принята правительством РФ.

Действующая Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. Она является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.