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Главе фонда "Дом с маяком" назначен запрет определенных действий по делу о фейках о ВС РФ

Лидии Мониаве, в частности, запрещено пользоваться интернетом и выходить из дома с 20:00 вечера до 8:00 утра

Главе фонда "Дом с маяком" назначен запрет определенных действий по делу о фейках о ВС РФ
Директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий директору фонда "Дом с маяком" Лидии Мониаве, обвиняемой в распространении дезинформации о действиях российских Вооруженных сил, сообщил адвокат Мониавы Михаил Бирюков.

"В отношении Мониавы избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября", - сказал собеседник агентства.

Мониаве запрещено пользоваться интернетом и выходить из дома с 20:00 вечера до 08:00 утра. Также она не может общаться со свидетелями по делу.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Мониава была задержана в среду, 2 сентября. Как сообщали в Следственном комитете РФ (СКР), в ходе допроса она вину не признала.

По данным следствия, "Мониава публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины".

"Противоправная деятельность фигурантки была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников центра по противодействию экстремизму МВД России по г. Москве", - добавили в СКР.

Как сообщалось, в 2020 году, после проверки детского хосписа "Дом с маяком" сотрудниками Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков, заведение было признано виновным в нарушении правил оборота наркотических средств (ст. 6.16 КоАП РФ), и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Позднее Мосгорсуд отменил наказание "ввиду малозначительности правонарушения".

Лидия Мониава Дом с маяком
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