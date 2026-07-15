Лавров посетит мероприятия АСЕАН на Филиппинах 21-23 июля

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"С 21 по 23 июля в Маниле министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и регионального форума АСЕАН по безопасности АРФ", - сказала она.

"На предстоящих мероприятиях российская делегация изложит оценку ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проводимой Западом линии на милитаризацию АТР, заведение в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сети блоковых механизмов", - продолжила Захарова.