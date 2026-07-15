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МИД заявил, что РФ будет считать законными целями военных из стран "коалиции желающих" на Украине

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Размещение любых военных контингентов "коалиции желающих" на территории Украины неприемлемо для России, такие подразделения будут рассматриваться как законные военные цели, заявила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, росту угроз безопасности России", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Так представитель МИД РФ прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что планы по развертыванию сил коалиции, которые могут быть размещены вдали от линии фронта, готовы и что в ближайшее время с участием таких сил планируется проведение учений в приграничных с Украиной районах.

"Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели", - подчеркнула Захарова.

Мария Захарова МИД РФ Украина Франция Эммануэль Макрон
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